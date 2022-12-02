"التعليم" بغزة تعلن موعد امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة لعام 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم، موعد وأعداد الطلاب المُتقدمين لامتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة للعام 2022.



وقالت الوزارة في تصريح لها، إن "امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة للعام 2022 سيُعقد يوم غد السبت الساعة التاسعة صباحاً".





وتابعت: "حيث سيتقدم للامتحان ٢٠٤٧ طالباً وطالبة موزعين على ١٧ قاعة على مستوى المحافظات الجنوبية".

كما أوضحت الوزارة أنها أكملت كافة الاستعدادات لعقد الامتحان بالصورة المناسبة، متمنية النجاح والتوفيق للطلبة.

رام الله - دنيا الوطن