شؤون فلسطينية

غزة: رئاسة التشريعي تحمّل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه وتطالب بمحاكمة قادته دولياً

غزة: رئاسة التشريعي تحمّل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه وتطالب بمحاكمة قادته دولياً
الاحتلال يختطف جثمان الشاب جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، أن جريمة إعدام الشاب عمار مفلح في بلدة حوارة جنوب نابلس، تفضح صمت المجتمع الدولي وتؤكد عقلية الاحتلال الإجرامية.

وقالت في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن "إرهاب الاحتلال وتغوله على دماء أبناء شعبنا الفلسطيني سيزيد من إصرار شعبنا على مقاومة المحتل حتى تحرير كل فلسطين".

وحمَلت رئاسة التشريعي في غزة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والممارسات التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة قادة الاحتلال عليها أمام محكمة الجنايات الدولية.

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