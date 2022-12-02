دولي

عقب تفشي فيروس (إنفلونزا الطيور).. اليابان تعدم آلاف الدواجن

عقب تفشي فيروس (إنفلونزا الطيور).. اليابان تعدم آلاف الدواجن
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعدمت السلطات اليابانية الآلاف من الدواجن بعد أن أكدت التحاليل تفشي فيروس (إنفلونزا الطيور) في عدد من مزارع مختلف محافظات اليابان.

وتخطط سلطات محافظة كاجوشيما الواقعة جنوب غرب اليابان لإعدام حوالي 120 ألف دجاجة في مزرعة دواجن محلية.

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) فإن  حوالي 110 آلاف دجاجة أعدمت يوم الخميس الأول من كانون أول/ ديسمبر في محافظة توتوري الغربية.

وكان قد أعلن في وقت سابق أن سلطات محافظة كاغاوا تخطط لإعدام حوالي 34 ألف دجاجة، بعد أن أكدت التحاليل تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدجاج في المحافظة.

وتجدر الإشارة، إلى أن العدد الإجمالي للدجاج الذي أعدم بعد اكتشاف تفشي (إنفلونزا الطيور) في مختلف محافظات اليابان هذا الموسم بلغ 3.4 مليون دجاجة.

وكان خبراء من بيرو قد اكتشفوا قبل فترة نفوق 14000 من الطيور البرية بينها 10000 بجعة، على شواطئ البلاد، بسبب (إنفلونزا الطيور).

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