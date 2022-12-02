شؤون فلسطينية

تفاصيل مكالمة هاتفية بين "النخالة" وعوائل شهداء جنين ورام الله

تفاصيل مكالمة هاتفية بين "النخالة" وعوائل شهداء جنين ورام الله
زياد النخالة - الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين  زياد النخالة، اليوم الجمعة، عوائل شهداء مدينتي جنين ورام الله مقدّماً واجب العزاء لهم. 

وأكد الأمين العام خلال اتصاله الهاتفي بذوي الشهيدين في كتيبة جنين محمد السعدي ونعيم الزبيدي، أن "معركتنا طويلة مع هذا العدو المجرم، وأن شهداءنا هم جدار حرية شعبنا وخط الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، مشيراً إلى أن الشهداء وعوائلهم هم درع شعبنا وسيفه المقاتل".

وأشاد النخالة بالشهيدين السعدي والزبيدي، واصفاً إياهم بأنهم "كانوا في خط القتال الأول، وأبلوا بلاء حسناً، وكان لهم الدور الأبرز مع من سبقوهم من الشهداء، وإخوانهم المقاتلين في إحياء المقاومة على امتداد فلسطين".

واستكمل الأمين العام حديثه بالقول: "سيبقون بشهادتهم المباركة رايات عالية تقود شعبنا ليوم النصر الحتمي، لافتاً إلى أن القدس تستحق وفلسطين تستحق، وأبناء الجهاد الإسلامي وشهداؤها  بجانب شهداء شعبنا هم فرسان هذا الزمن الصعب".

وأضاف: "لقد كان الشهداء محمد السعدي ونعيم الزبيدي من أعز الرجال وأشجعهم على مدار حضورهم في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، قائلاً: نودعهم اليوم، ولهم العهد والوعد أن نستمر على طريق الجهاد والمقاومة حتى النصر وحتى القدس".

كما عزى الأمين العام والد الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي الذين استشهدا برصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله، داعياً الله عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان، ويربط على قلبه ويفرغ عليه صبراً جميلاً، وأن يجعلهم شفعاء لهم يوم القيامة.

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