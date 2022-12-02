فصائل فلسطينية تستنكر جريمة إعدام الشاب الفلسطيني جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناستنكرت فصائل فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، جريمة إعدام شاب فلسطيني من قِبل جندي إسرائيلي من نقطة الصفر، في بلدة حوارة، جنوب مدينة نابلس.بدورها، أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، عن إدانتها لجريمة إعدام الشاب عمار حمدي مفلح من قرية أوصرين، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب نابلس.واعتبرت (فتح)، أن الجريمة التي ارتكبها أحد جنود الاحتلال بإعدام الشاب مفلح، تعبر عن سياسة حكومة الفاشيين الجديدة في إسرائيل.وأكدت أن هذه الجريمة لن تزيدنا إلا صمودًا واصرارًا، متسائلة عن موقف المجتمع الدولي ودول العالم التي تدعي بأنها دول حرة عندما تشاهد صورا لإعدام شاب بهذه الطريقة من قبل جنود هذه الحكومة الفاشية.وشدّدت على أن التاريخ سيلعنهم جميعاً إذا ما استمروا بهذا الصمت والتجاهل لما تقوم به حكومات الاحتلال الفاشية، الأمر الذي يعتبر دعما وتشجيعا للاستمرار بارتكاب هذه الجرائم.من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس، إن "اعدام جندي جيش الاحتلال للمواطن الفلسطيني في حوارة جنوب نابلس، سلوك نازي إرهابي، يؤكد حجم السادية والفاشية التي تحكم سلوك جيش الاحتلال المجرم".وتابع في تصريح صحفي أن "هذه الجريمة الارهابية، تؤكد عجز المنظومة الدولية في وقف جرائم الاحتلال ، عدا عن عجزها الدائم عن محاسبته".وأضاف: "يجب على كل الجهات والأطراف الاسراع في تقديم قادة جيش الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية".ولفت إلى أن: "هذا الاعلام بدم بارد من جيش الاحتلال، يكشف حجم الجريمة التي ترتكبها الأطراف التي تسعى للتطبيع من الاحتلال، فهذه الأطراف تشجعه على ارتكاب مزيد من هكذا جرائم".من ناحيته، نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد "عمار حمدي نايف مفلح" من قرية أوصرين" الذي استشهد في جريمة إعدام على مدخل بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.وأكدت اللجان في بيان لها، أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى وستظل لعنة تلاحق القتلة الصهاينة في كل مكان وزمان".وقالت إن: "جرائم الإبادة اليومية التي يشنها كيان العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا العزل تأتي تنفيذا لقرارات القادة الصهاينة المجرمين بقتل وإطلاق النار على أبناء شعبنا بدون تمييز".وتابعت أن: "العدوان الصهيوني المتواصل على أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل لن يكسر إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا في قض مضاجع العدو وتنفيذ المزيد من العمليات الفدائية البطولية".بدوره، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية طارق عز الدين إن "مشهد الإعدام بدم بارد للشهيد عمار مفلح في حوارة وعلى مرأى من العالم، هي جريمة حرب كاملة الأركان تثبت مرة تلو الأخرى حجم الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا العزل".وتابع أن "سكوت العالم وصمته عن هذه الجرائم الذي يرتكبها الاحتلال يضعها في دائرة الشراكة مع المحتل في سفك دماء شعبنا ولن نغفر لمن تآمر على شعبنا وقضيتنا العادلة".كما وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة إعدام شاب بدم بارد برصاص جندي إسرائيلي في حوارة نابلس وتركه ينزف دون اسعافه.وقال الجبهة إن :"الرد على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لا يمكن أن تواجه إلا بالمقاومة وإدامة الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة المواقع والميادين".