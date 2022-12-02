دولي

"لبيد" يوجّه رسالة تحريضية إلى مسؤوليين إسرائيليين للعصيان على حكومة نتنياهو

"لبيد" يوجّه رسالة تحريضية إلى مسؤوليين إسرائيليين للعصيان على حكومة نتنياهو
يائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
وجّه رئيس وزراء الاحتلال، المنتهية ولايته، يائير لبيد، اليوم الجمعة، رسالةً تحريضية إلى عمداء بلديات المدن الإسرائيلية الكبرى، يدعوهم فيها إلى العصيان وعدم التعاون مع حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.

ووفقًا لما نقله موقع (روسيا اليوم)، فإن لبيد وجّه دعوةً للسلطات المحلية في إسرائيل إلى استخدام سلطتها لمكافحة التغييرات التي قد تقوم بها الحكومة اليمينية القادمة في جهاز التعليم.

وقال لبيد في تدوينة عبر موقع (فيسبوك) إنه "وجه مساء الخميس رسالة إلى رؤساء السلطات المحلية في إسرائيل تحت عنوان "الحفاظ على نظام التعليم".

وجاء في الرسالة: "أكتب إليكم بقلق بالغ على مستقبل جهاز التعليم والدولة، حيث أن الحكومة الجديدة التي تتأسس في إسرائيل أهملت تعليم أطفالنا وسلمتهم إلى العناصر الأكثر تطرفا وظلاما في المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف: "هذا تهديد مباشر وخطير لأبسط القيم الأساسية التي تأسست عليها إسرائيل، كما ورد في إعلان الاستقلال، المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية، المساواة للمرأة، المساواة للمثليين، حماية الأقليات، حرية الدين وحرية الضمير".

وأشار لبيد إلى أنه "في إطار الاتفاقات الائتلافية، تنقل مسؤولية البرامج المدرسية من سيطرة وزارة التربية والتعليم إلى آفي ماعوز، رئيس حزب "نعوم"، الذي سيعين نائبا للوزير في مكتب رئيس الوزراء".

وقال لبيد: "كما تعلمون، هذا حزب متطرف وعنصري ومعاد للمثليين وخطير، في الآونة الأخيرة فقط دعا ماعوز النساء إلى عدم التجنيد في الجيش واقترح عليهن التركيز على الزواج".

وأضاف: "أحثكم على عدم التعاون مع وحدة البرامج والشراكات الخارجية في وزارة التربية والتعليم طالما أنها تخضع لسيطرة ماعوز".

أخبار ذات صلة

روسيا: تحطم مقاتلة من طراز &#34;ميغ-31&#34; دون إصابات

روسيا: تحطم مقاتلة من طراز "ميغ-31" دون إصابات

وزير الخارجية الأميركي: نواصل اتصالاتنا مع روسيا لهذا السبب

وزير الخارجية الأميركي: نواصل اتصالاتنا مع روسيا لهذا السبب

الصين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بفيروس (كورونا)

الصين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بفيروس (كورونا)

تصل لأي هدف بالعالم.. الولايات المتحدة تكشف تفاصيل قاذفتها الاستراتيجية &#34;الشبح&#34; الجديدة

تصل لأي هدف بالعالم.. الولايات المتحدة تكشف تفاصيل قاذفتها الاستراتيجية "الشبح" الجديدة

إسرائيل تنقل رسالة لمصر وقطر تزامناً مع رفع حالة التأهب على حدود غزة

إسرائيل تنقل رسالة لمصر وقطر تزامناً مع رفع حالة التأهب على حدود غزة

إسبانيا تشدد الإجراءات الأمنية بعد اكتشافها سلسلة &#34;طرود مفخخة&#34;

إسبانيا تشدد الإجراءات الأمنية بعد اكتشافها سلسلة "طرود مفخخة"

تركيا ترد على الطلب الأمريكي بشأن عمليتها العسكرية في سوريا

تركيا ترد على الطلب الأمريكي بشأن عمليتها العسكرية في سوريا

غانتس: مصر شريك استراتيجي لإسرائيل وأحد أهم عوامل استقرار المنطقة

غانتس: مصر شريك استراتيجي لإسرائيل وأحد أهم عوامل استقرار المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً خلال مواجهات في قرية النبي صالح

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً خلال مواجهات في قرية النبي صالح

الشيخ: لن يرهبنا صعود العنصريين وسادة الترانسفير والاستيطان للحكم في إسرائيل

الشيخ: لن يرهبنا صعود العنصريين وسادة الترانسفير والاستيطان للحكم في إسرائيل

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في تقوع

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في تقوع

الاحتلال يطلق الرصاص المعدني صوب المواطنين خلال مواجهات في سلواد

الاحتلال يطلق الرصاص المعدني صوب المواطنين خلال مواجهات في سلواد

اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تنطلق غداً

اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تنطلق غداً

حالته حرجة جداً.. نقل الأسير يوسف مقداد لمستشفى &#34;سوركا&#34;

حالته حرجة جداً.. نقل الأسير يوسف مقداد لمستشفى "سوركا"

المالكي يُشارك في مؤتمر الحوار المتوسطي بنسخته الثامنة بإيطاليا

المالكي يُشارك في مؤتمر الحوار المتوسطي بنسخته الثامنة بإيطاليا

عكرمة صبري يشدد على وجوب شد الرحال للأقصى والدفاع عنه بشكل مستمر

عكرمة صبري يشدد على وجوب شد الرحال للأقصى والدفاع عنه بشكل مستمر

منوعات

حقيقة مغادرة ريهام حجاج سباق الدراما الرمضاني

حقيقة مغادرة ريهام حجاج سباق الدراما الرمضاني

بالصور.. هذا ما علق به تامر حسني مع زوجته بعد فوز المغرب

بالصور.. هذا ما علق به تامر حسني مع زوجته بعد فوز المغرب

شاهد.. ميريام فارس تذهل الحضور باستعراضها في &#34;ميدل بيست&#34;

شاهد.. ميريام فارس تذهل الحضور باستعراضها في "ميدل بيست"

الجمعة المقبل... موعد انطلاق المسلسل الوثائقي لميغان ماركل والأمير هاري

الجمعة المقبل... موعد انطلاق المسلسل الوثائقي لميغان ماركل والأمير هاري

شمس الكويتية ترد على مدرب المنتخب الألماني بـ&#34;كل نعال&#34;

شمس الكويتية ترد على مدرب المنتخب الألماني بـ"كل نعال"

صابرين تعلّق على أنباء إجرائها عملية تجميل

صابرين تعلّق على أنباء إجرائها عملية تجميل

بعد اتهامها بوجه النحس على المنتخبات العربية.. مايان السيد تغادر المونديال وترد

بعد اتهامها بوجه النحس على المنتخبات العربية.. مايان السيد تغادر المونديال وترد

ستصدمك.. حورية فرغلي تكشف عن أمنية حياتها

ستصدمك.. حورية فرغلي تكشف عن أمنية حياتها

شاهد.. أسما شريف منير تفجر حقيقة ارتباطها عاطفيا

شاهد.. أسما شريف منير تفجر حقيقة ارتباطها عاطفيا

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

عربي

مصر تفتح باب التصدير لدولة آسيوية بعد مباحثات لعدة سنوات

مصر تفتح باب التصدير لدولة آسيوية بعد مباحثات لعدة سنوات

هل يلتقي أردوغان والأسد في روسيا قريباً؟

هل يلتقي أردوغان والأسد في روسيا قريباً؟

الرئيس التونسي: لن نتخلى عن دعم المواد الأساسية

الرئيس التونسي: لن نتخلى عن دعم المواد الأساسية

الكويت تطالب العراق بسحب ثلاث قطع بحرية تجاوزت مياهها الإقليمية

الكويت تطالب العراق بسحب ثلاث قطع بحرية تجاوزت مياهها الإقليمية