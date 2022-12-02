شؤون فلسطينية

(حماس) تعلّق على جريمة إعدام الشاب الفلسطيني جنوب نابلس

(حماس) تعلّق على جريمة إعدام الشاب الفلسطيني جنوب نابلس
الاحتلال يختطف جثمان الشاب جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع، اليوم الجمعة، إن "الجريمة الصهيونية البشعة التي ارتكبها أحد جنود الاحتلال بإعدام شاب بدم بارد في حوارة قضاء نابلس، تعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال وجيشه".

وتابع القانوع في تصريحات صحفية، بأن:"تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني وآخرها هذه الجريمة البشعة في نابلس ستقابل بمزيدٍ من المقاومة والانتصار لدماء شعبنا وسيدفع العدو ثمن جرائمه".

ولفت إلى أن: "حالة الغضب التي تعتري شعبنا الفلسطيني من مشهد جريمة الإعدام البشعة سترتد ناراً على الاحتلال الصهيوني وسيدفع ثمنها".

وشدّد القانوع على أن : "هذه الجريمة البشعة يجب أن تدفع كل الهيئات الدولية والمؤسسات الأممية وكل ما يُعنى بحقوق الإنسان بضرورة محاسبة الاحتلال وملاحقة قادته وجنوده وتقديمهم للمحاكم الدولية".

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