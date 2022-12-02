إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري وسط المدينة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، اجتازوا الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية، ما أدي لإصابة العشرات بالاختناق.