شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء المالكي برئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي

تفاصيل لقاء المالكي برئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، برئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس الشيوخ الايطالي، ستيفانا كراكسي، على هامش اعمال مؤتمر الحوار المتوسطي المنعقد في روما.

ورحبت كراكسي بالوزير وعبرت عن سعادتها بهذا اللقاء، وأكدت على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

ومن جهته أعرب المالكي عن سعادته بهذا اللقاء، لما له دور مهم لترسيخ علاقات الصداقة الإيطالية الفلسطينية و بناء جسور الصداقة بين البلدين. خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وتغيير نهج تصويت إيطاليا في الأمم المتحدة بما يخص القرارات المتعلقة في القضية الفلسطينية. 

وشدد أننا صدمنا ان دولة كإيطاليا صوتت ضد قرار متعلق بحق تقرير المصير، وبتصويتها في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص مشروع القرار المتعلق بطلب راي قانوني عن ماهية الاحتلال الإسرائيلي واثره على حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

ومن جهتها أكدت كراكسي، أنها ستعمل جاهدة للمحافظة على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وانها في صدد ترتيب زيارة لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي لفلسطين في آذار القادم، وذلك انطلاقاً من الدور الهام الدي تلعبه البرلمانات في الأوقات الصعبة وفي تعزيز العلاقات
الثنائية. كما اكدت على انها ستعمل الى جانب وزير الخارجية الإيطالي انتونيو تاياني لتقديم الدعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

ووضع المالكي كراكسي بصورة مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات وقتل وأسر وتدمير للمنازل والممتلكات ومصادرة الأراضي، إضافة الى الاستفزازات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بشكل يومي. وطالبها بضخ المساعي الحميدة لتغيير نمط التصويت الإيطالي الأخير الذي لم نعهده من إيطاليا.

وشدد على حاجتنا الى التدخل الدولي قبل تصاعد الوضع في فلسطين، خاصة ان نتائج الانتخابات الإسرائيلية توحي بتشكيل حكومية متطرفة تظهر الحقد والكره تجاه الفلسطينيين وتحث على قتل وتهجير الفلسطينيين. وتؤكد انه لا يوجد شريك للسلام.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على استمرارية التواصل لمتابعة الزيارة ومتابعة الجهود الداعية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وجددت كراكسي دعمها لفلسطين وارسلت تحياتها عبر الوزير المالكي إلى الرئيس محمود عباس.

وحضر الاجتماع السفيرة عبير عودة، سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا والمندوبية الدائمة لمنظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها، وسكرتير ثالث لمى الصفدي من سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا.

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