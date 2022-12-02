شؤون فلسطينية

دائرة التنظيمات الشعبية تصدر بياناً بشأن الاتهامات الموجهة للاتحاد العام للمعلمين من الهيئة المستقلة

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، الاتهامات الموجهة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تابعت دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية الاتهامات الموجه للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين من الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان ، وفي ظل عقد أكثر من اجتماع مع الهيئة وتوضيح عمل الاتحادات والنقابات المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي يحكم عمله الأنظمة والقوانين المقرة من مؤتمرات الاتحاد وهي المسؤولة عن الأنظمة والقوانين التي يعمل الاتحاد من خلالها وفي ظل تمثيل كل فصائل المنظمة في إطار الاتحاد وتجسيد الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وتوكد الدائرة أن عمل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وغيره من الاتحادات يحكمهم نظام داخلي يقره المؤتمر وأية تعديلات تجرى على النظام من خلال المؤتمر المسؤول عن تنفيذ البرامج والتوجيهات للأمانات العامة المسؤولة عن المتابعة اليومية لنشاط الاتحاد .

وتوكد الدائرة أن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر الاتحاد العام للمعلمين بالتوافق مع كل الكتل النقابية الممثلة في الاتحاد حرصاً على ريادية دوره على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.

وتوكد دائرة التنظيمات الشعبية على توخي الدقة والحرص في إصدار المواقف التي لا بد أن تستند الى المعرفة بالقوانين والأنظمة المتبعة وليس إصدار المواقف جزافاً دون تمحيص .

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