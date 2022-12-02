شؤون فلسطينية

اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تنطلق غداً

اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تنطلق غداً
غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، اليوم الجمعة، انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم يوم غد السبت.

وبينت اللجنة، في بيانها، أن صناديق الاقتراع تفتح أمام 1545 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، لانتخاب 11 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية من أصل 13 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات.

ويذكر أنه أجريت انتخابات في خمس غرف تجارية صناعية في محافظات: أريحا والأغوار، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، على أن تستكمل في بقية الغرف التجارية في محافظات الوطن كافة، بما فيها العاصمة المحتلة القدس، حسب الجدول الزمني المحدد.


أخبار ذات صلة

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في تقوع

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في تقوع

الاحتلال يطلق الرصاص المعدني صوب المواطنين خلال مواجهات في سلواد

الاحتلال يطلق الرصاص المعدني صوب المواطنين خلال مواجهات في سلواد

حالته حرجة جداً.. نقل الأسير يوسف مقداد لمستشفى &#34;سوركا&#34;

حالته حرجة جداً.. نقل الأسير يوسف مقداد لمستشفى "سوركا"

المالكي يُشارك في مؤتمر الحوار المتوسطي بنسخته الثامنة بإيطاليا

المالكي يُشارك في مؤتمر الحوار المتوسطي بنسخته الثامنة بإيطاليا

عكرمة صبري يشدد على وجوب شد الرحال للأقصى والدفاع عنه بشكل مستمر

عكرمة صبري يشدد على وجوب شد الرحال للأقصى والدفاع عنه بشكل مستمر

نحو 60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

نحو 60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إسماعيل رضوان: المقاومة بغزة ستبقى سندًا لأهالي الضفة والقدس

إسماعيل رضوان: المقاومة بغزة ستبقى سندًا لأهالي الضفة والقدس

دمشق: الأحمد وأبو زهري يتفقدان معهد فلسطين التقني والمهني التابع لأسر الشهداء

دمشق: الأحمد وأبو زهري يتفقدان معهد فلسطين التقني والمهني التابع لأسر الشهداء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يطلق الرصاص المعدني صوب المواطنين خلال مواجهات في سلواد

الاحتلال يطلق الرصاص المعدني صوب المواطنين خلال مواجهات في سلواد

اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تنطلق غداً

اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تنطلق غداً

المالكي يُشارك في مؤتمر الحوار المتوسطي بنسخته الثامنة بإيطاليا

المالكي يُشارك في مؤتمر الحوار المتوسطي بنسخته الثامنة بإيطاليا

عكرمة صبري يشدد على وجوب شد الرحال للأقصى والدفاع عنه بشكل مستمر

عكرمة صبري يشدد على وجوب شد الرحال للأقصى والدفاع عنه بشكل مستمر

دمشق: الأحمد وأبو زهري يتفقدان معهد فلسطين التقني والمهني التابع لأسر الشهداء

دمشق: الأحمد وأبو زهري يتفقدان معهد فلسطين التقني والمهني التابع لأسر الشهداء

مستوطنون يسرقون خلايا نحل من أراضي دير شرف غرب نابلس

مستوطنون يسرقون خلايا نحل من أراضي دير شرف غرب نابلس

المطران حنا: نرفض قرار الاحتلال بإبعاد المحامي صلاح الحموري عن مدينته

المطران حنا: نرفض قرار الاحتلال بإبعاد المحامي صلاح الحموري عن مدينته

الاحتلال يواصل البحث عن مسلحين أطلقوا النار صوب حافلة قرب رام الله

الاحتلال يواصل البحث عن مسلحين أطلقوا النار صوب حافلة قرب رام الله

منوعات

حقيقة مغادرة ريهام حجاج سباق الدراما الرمضاني

حقيقة مغادرة ريهام حجاج سباق الدراما الرمضاني

بالصور.. هذا ما علق به تامر حسني مع زوجته بعد فوز المغرب

بالصور.. هذا ما علق به تامر حسني مع زوجته بعد فوز المغرب

شاهد.. ميريام فارس تذهل الحضور باستعراضها في &#34;ميدل بيست&#34;

شاهد.. ميريام فارس تذهل الحضور باستعراضها في "ميدل بيست"

الجمعة المقبل... موعد انطلاق المسلسل الوثائقي لميغان ماركل والأمير هاري

الجمعة المقبل... موعد انطلاق المسلسل الوثائقي لميغان ماركل والأمير هاري

شمس الكويتية ترد على مدرب المنتخب الألماني بـ&#34;كل نعال&#34;

شمس الكويتية ترد على مدرب المنتخب الألماني بـ"كل نعال"

صابرين تعلّق على أنباء إجرائها عملية تجميل

صابرين تعلّق على أنباء إجرائها عملية تجميل

بعد اتهامها بوجه النحس على المنتخبات العربية.. مايان السيد تغادر المونديال وترد

بعد اتهامها بوجه النحس على المنتخبات العربية.. مايان السيد تغادر المونديال وترد

ستصدمك.. حورية فرغلي تكشف عن أمنية حياتها

ستصدمك.. حورية فرغلي تكشف عن أمنية حياتها

شاهد.. أسما شريف منير تفجر حقيقة ارتباطها عاطفيا

شاهد.. أسما شريف منير تفجر حقيقة ارتباطها عاطفيا

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

عربي

مصر تفتح باب التصدير لدولة آسيوية بعد مباحثات لعدة سنوات

مصر تفتح باب التصدير لدولة آسيوية بعد مباحثات لعدة سنوات

الرئيس التونسي: لن نتخلى عن دعم المواد الأساسية

الرئيس التونسي: لن نتخلى عن دعم المواد الأساسية

الكويت تطالب العراق بسحب ثلاث قطع بحرية تجاوزت مياهها الإقليمية

الكويت تطالب العراق بسحب ثلاث قطع بحرية تجاوزت مياهها الإقليمية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية