عكرمة صبري يشدد على وجوب شد الرحال للأقصى والدفاع عنه بشكل مستمر

وقال الشيخ عكرمة خلال خطبة صلاة الجمعة، إن إزالة الاحتلال مئذنة وهلال قلعة القدس التاريخية في البلدة القديمة عبث في الآثار الإسلامية، واعتداء صارخ على الأوقاف يهدف لطمس الفترة الإسلامية التاريخية.



ونبّه إلى أن الاحتلال ماضٍ في اعتداءاته على الآثار الإسلامية، بشكل غير شرعي وغير قانوني وغير حضاري، مؤكداً أن الغطرسة لن تكسبه أي حق في هذه القلعة وغيرها.



ووجه تحية اجلال واكبار للشعوب العربية والإسلامية التي أثبتت خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم محبتهم لفلسطين وللقدس والأقصى.



وأوضح عكرمة صبري أن التطبيع قد تبخر وظهر فشله، بعد أن أعلن المسلمون موقفهم الصحيح بحب فلسطين والأقصى.



وأكد خطيب الأقصى أن فلسطين ستبقى حاضرة في العالم ما دام الأقصى في قلوب المسلمين.



رام الله - دنيا الوطنشدد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، على وجوب شد الرحال إلى المسجد الأقصى بشكل مستمر، لإعماره والدفاع عنه من مخططات الاحتلال.