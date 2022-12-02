نحو 60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس.وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 60 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.وأضافت أن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المقدسيين ودققت ببطاقتهم الشخصية بمنطقة عين سلوان في سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونصبت حاجزا وفتشت مركبات المقدسيين قرب التلة الفرنسية بالقدس.