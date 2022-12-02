شؤون فلسطينية

إسماعيل رضوان: المقاومة بغزة ستبقى سندًا لأهالي الضفة والقدس

إسماعيل رضوان: المقاومة بغزة ستبقى سندًا لأهالي الضفة والقدس
إسماعيل رضوان
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل رضوان، اليوم الجمعة، لشد الرجال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه لإفشال مخططات الاحتلال.

ووجه رضوان تحية للمقاومة في الضفة والمرابطين في المسجد الأٌقصى، مشدداً على أن "المقاومة بغزة ستبقى سندًا لأهالي الضفة والقدس".

وقال رضوان خلال وقفة جماهيرية بغزة إسنادا للضفة الغربية والقدس: "نقول لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل نحن شعب وهم واحد وغزة لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالضفة والقدس".

وحذر القيادي في حركة حماس، الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق المسجد الأقصى ومن تنفيذ المخططات الاستيطانية في القدس.

ودعا رضوان أهالي الضفة والقدس لمواجهة المخططات الاستيطانية، مشيراً إلى أن الاحتلال لن يفلح بتغير الوقائع على الأرض في القدس والمسجد الأقصى وسنواجه الاحتلال بكل ما اوتينا من قوة دفاعا عن القدس والأقصى.

وحمل القيادي في حماس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتكابه أي حماقة بحق الأقصى والمقاومة على جهوزية كاملة للدفاع عن الأقصى وأبناء شعبنا بالضفة.

ووجّه التحية لكل أحرار العالم الذين يتضامنون معنا في كأس العالم بقطر.

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