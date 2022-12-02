شؤون فلسطينية

وفد من (فدا) برئاسة رأفت يقدم واجب العزاء بشهيدي رام الله

رام الله - دنيا الوطن
قام وفد من قيادة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) برئاسة الأمين العام للحزب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت بتقديم واجب العزاء، لعائلة الريماوي بالشهيدين ظافر وجواد اللذان استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية كفر عين شمال غرب رام الله الثلاثاء الماضي.

 وضم الوفد كلا من نائب الأمين العام لـ (فدا) محمود ابحيص وعضوي المكتب السياسي وليد عطاطره واسلام نصر وأعضاء اللجنة المركزية محمد العاروري والدكتور طالب عوض وكمال محمد (أبو ماهر) وعوده معالي وعدد من كوادر الحزب.

وقدم صالح رأفت في كلمة ألقاها باسم الحزب أحر التعازي والمواساة للأخ عبد الرحمن والد الشهيدين ظافر وجواد وشقيق الأسير البطل ظافر ولآل الريماوي الكرام، وأكد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل التصدي بجميع أشكال المقاومة الشعبية للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الصهاينة حتى انهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وذلك عملا بالقرار الدولي رقم  194.

وفي نهاية كلمته تمنى رأفت الرحمة للشهيدين ظافر وجواد ولكل شهداء وشهيدات فلسطين والحرية لجميع الأسيرات  والأسرى  الأبطال.

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