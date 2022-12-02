دمشق: الأحمد وأبو زهري يتفقدان معهد فلسطين التقني والمهني التابع لأسر الشهداء

رام الله - دنيا الوطنزار عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة التربية والتعليم العالي أ.د علي زيدان أبو زهري، العاصمة السورية دمشق ضمن زيارة رسمية للجمهورية، وذلك للاطلاع على أحوال اللاجئين الفلسطينيين فيها، بالإضافة لتفقد سير العمل في معهد فلسطين التقني والمهني التابع لأسر الشهداء.وشارك في هذه الزيارة أيضا، أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو) د. دوّاس دوّاس، وسفير دولة فلسطين في سوريا د. سمير الرفاعي، وأمين سر حركة فتح في سوريا هدى البدوي، ومسؤول ملف المنح في دائرة التربية والتعليم د. أسعد أبو جهل، ومدير المشاريع باللجنة الوطنية عبد الغني التكروري.وتفقد الأحمد وأبو زهري مرافق معهد فلسطين التقني، واستمعوا إلى سرد مفصل عن تاريخ إنشاء المعهد ونوعية التخصصات التي يقدمها.وأعرب أبو زهري عن سعادته العميقة بهذا الصرح العلمي العظيم مؤكدا بأن دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير ستبذل كافة الجهود من أجل تطوير ودعم المعهد والعمل مع وزارة التعليم السورية من أجل اعتماد تخصصات جديدة ونوعية.