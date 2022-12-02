شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن العثور على مواطن مُختطف في الخليل

الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن العثور على مواطن مُختطف في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت المباحث العامة اليوم من العثور على المواطن الذي تم خطفه  قبل عدة أيام من محافظة طولكرم، وذلك في بلدة حلحول شمال الخليل. 

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على بلاغ ورد قبل حوالي اسبوع للمباحث العامة في محافظة طولكرم يتعلق بتعرض أحد المواطنين للخطف على يد مجهولين، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعلين. 

وأضاف ارزيقات، بأن معلومات وردت للمباحث العامة في محافظة الخليل وبمتابعة من النيابة العامة تتعلق بوجود المخطوف داخل أحد المنازل في بلدة حلحول، فوراً تم الحصول على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل والقبض على المشتبه فيهم .

وذكر ارزيقات، بأنه وخلال عملية تفتيش المنزل عثر بداخله على المواطن المختطف، حيث تم نقله لمديرية الشرطة والقبض على 4 أشخاص تواجدو بداخل المنزل، حيث أشارت المعلومات الأولية بأن سبب الخطف يعود لوجود خلافات مالية بين الأطراف.

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