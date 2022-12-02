روسيا: تحطم مقاتلة من طراز "ميغ-31" دون إصابات

شهدت منطقة "بريمورسكي كراي"، أقصى شرق روسيا، اليوم الجمعة،





ووفق ما ذكرت وكالة (تاس) الروسية، فإن طاقم الطائرة نجح في القفز من الطائرة قبل سقوطها، دون وقوع إصابات أو أضرار.



وتحطمت الطائرة في غابة بالقرب من قرية "أليكسيفكا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكانت الطائرة قد أقلعت خلال رحلة تدريب مخطط لها، ولم يكن على متنها ذخيرة، وتحطمت في مكان مهجور دون حدوث أي أضرار على الأرض، وبحسب المعلومات الأولية فإن عطلا فنيا يمكن أن يكون سببا في الحادث.



والطائرة "ميغ-31" هي مقاتلة اعتراضية سوفيتية/روسية ذات مقعدين، بعيدة المدى، أسرع من الصوت، قادرة على الطيران في جميع الأحوال الجوية، ومن الممكن تسليحها بمدفع سداسي البراميل من عيار 23 ملم، وتجهيزها بتعديلات مختلفة بأنواع مختلفة من الصواريخ والقنابل الجوية والصواريخ الهوائية فرط الصوتية.



رام الله - دنيا الوطنتحطم مقاتلة من طراز "ميغ-31".