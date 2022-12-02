مصر تفتح باب التصدير لدولة آسيوية بعد مباحثات لعدة سنوات

رام الله - دنيا الوطنبعد مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من خمس سنوات، أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، فتح أسواق الفلبين أمام الصادرات الزراعية المصرية لأول مرة.وأنهت مصر إجراءات فتح الأسواق الفلبينية أمام صادرات مصر من الموالح لأول مرة، حيث تكللت جهود المباحثات باستضافة الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وفدا من الحجر الزراعي الفلبيني.وتم عرض المنظومة الجديدة لتكويد وتتبع للصادرات الزراعية المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري وعقد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية الي المزارع والمحطات التصديرية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).كما تم الاطلاع علي آليات التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة والإجراءات الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعي على الصادرات المصرية من الموالح.وتم إجراء زيارة إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والاطلاع على أحدث الطرق والوسائل التي يقوم بها المعمل لتحليل العينات الخاصة بالمزارع والشحنات التصديرية والتي يتم سحبها من خلال مفتشي الحجر الزراعي.وقد أثمرت الاجتماعات والمفاوضات التي تمت خلال الزيارة عن توقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية الي الفلبين طبقا لاشتراطات السلطات الفلبينية ووفقا للمعايير الدوليه للصحة النباتية.جدير بالذكر أن مصر بدأت التفاوض مع الجانب الفلبيني منذ عام 2016 ولم تتمكن مصر من فتح تلك الأسواق الجديدة إلا بمقتضي الموافقة الفلبينة وتوقيع البروتوكول اليوم.