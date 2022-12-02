هل يلتقي أردوغان والأسد في روسيا قريباً؟



وأضاف في تصريح خاص لموقعي (العربية) و(الحدث): "نحن دائما نؤيد إمكانية ترتيب عقد مثل ذلك اللقاء".



وتابع: "أنا أكرر هنا أن تركيا يجب أن تنظر في ذلك، لكن نحن نعتقد أن لقاء مثل هذا من شأنه أن يكون إيجابيا ومفيدا بشكل عام، ونحن نعمل في هذا الاتجاه".



وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، أنه ليس سرا أن الاتصالات بين مخابرات البلدين قائمة ومتواصلة، وهذا يساعد على حل بعض القضايا المتعلقة بالوضع على الأرض.



وفيما يتعلق برفع الاتصالات بين سوريا وتركيا إلى مستوى أعلى، أكد أنه يمكن الرجوع إلى كلام وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بأنه "لم يحن الوقت لذلك".



وأضاف المسؤول الروسي: "لكن نحن نقول لا مشكلة في الوقت بل الرغبة.. الرغبة في التحرك في اتجاه بعضهم بعضا، ومثل تلك المؤشرات نحن نشعر بها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي افترض وتوقع أن سوريا وتركيا يجب أن تعملا في اتجاه تطبيع العلاقات الثنائية".



رام الله - دنيا الوطنقال ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، إن إمكانية اجتماع الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي بشار الأسد، في روسيا، "دائما متوفرة".