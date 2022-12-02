شؤون فلسطينية

قطاع غزة: وفاة طفل و11 إصابة بـ16 حادث سير خلال 24 ساعة

قطاع غزة: وفاة طفل و11 إصابة بـ16 حادث سير خلال 24 ساعة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الجمعة، وفاة رضيع وإصابة 11 مواطنًا جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "أن الطفل (محمود علي عرفات) البالغ 4 شهور من سكان حي الزيتون، توفي متأثراً بجراحه جراء صدمه حينما كان برفقة والدته من قبل جيب من نوع "توسان".

وأوضحت شرطة المرور، أن والدة الطفل أصيبت بجراح طفيفة، فيما توفي طفلها لاحقًا في مشفى شهداء الأقصى جراء إصابته.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم حجز المركبة وتوقيف سائق المركبة (س. غ)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 16 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و10 إصابات 4 بجروح متوسطة، و7 بجروح طفيفة.

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