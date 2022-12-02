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الرئيس التونسي: لن نتخلى عن دعم المواد الأساسية

الرئيس التونسي: لن نتخلى عن دعم المواد الأساسية
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
بعد تهديد النقابات بـ"معركة اجتماعية" جراء غلاء الأسعار، عقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وتعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات العمومية.

وقال سعيّد كما ذكر بيان الرئاسة إن: "الدولة في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يُشاع ذلك بين الحين والآخر".

وشدد "على تمسكه بالدور الاجتماعي للدولة (..) لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدّت للوضع الذي آلت إليه معظمها".

وأضاف: "العدالة الاجتماعية هي أساس الاستقرار الذي ينشده الجميع والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروات والقضاء على الفساد المستشري في عدة مؤسسات".

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، حذر خلال فعالية نقابية بالعاصمة، من "معركة اجتماعية" على خلفية الزيادات الأخيرة في الأسعار.

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