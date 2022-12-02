دولي

وزير الخارجية الأميركي: نواصل اتصالاتنا مع روسيا لهذا السبب

وزير الخارجية الأميركي: نواصل اتصالاتنا مع روسيا لهذا السبب
وزيرا الخارجية الأميركي والروسي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الرئيس جون بايدن، يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا، ولا يرغب في اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأضاف في تصريح نقلتها قناة (العربية)، أن واشنطن تواصل الاتصالات مع روسيا، لـ "أننا نخشى أن تستخدم أسلحة نووية".

تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن تدرس توسيع برنامج تدريب القوات الأوكرانية، ليشمل مئات وآلاف العسكريين الذين سيتم تعليمهم كيفية تنفيذ "حملات معقدة" في قاعدة في ألمانيا، وفق ما نقلت صحيفة (واشنطن بوست).

وأضافت الصحيفة: "يفكر وزير الدفاع لويد أوستن مع مسؤولين كبار آخرين في البنتاغون، في خطة لتوسيع تدريب الجيش الأوكراني بشكل كبير".

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