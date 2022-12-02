الكويت تطالب العراق بسحب ثلاث قطع بحرية تجاوزت مياهها الإقليمية

رام الله - دنيا الوطنسلمت الكويت العراق مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت، وطالبتها بسحب هذه القطع فوراً".وقالت وزارة الخارجية الكويتية، أن "سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق طارق الفرج، اجتمع مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، وسلمه المذكرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)وأكدت الوزارة في بيان "استعداد دولة الكويت للتعاون مع العراق الشقيق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة"، مشددة على "ضرورة احترام سيادة كلا البلدين ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".ودعت "الأشقاء في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة".