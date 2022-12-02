هيئة المعابر: نحو 3200 مسافر غادروا القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

خلال الأسبوع الماضي من 27 تشرين الثاني/نوفمبر حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر.

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، في إحصائية العمل في معبر رفح البري، الأسبوع الماضي،وقالت الهيئة إن الأسبوع الماضي، شهد وصول 2947 عائداً، فيما غادر 3201 مسافرًا عبر المعبر، في حين أرجعت السلطات المصرية 100 مسافراً.ولفتت إلى أن المعبر شهد الأسبوع الماضي مغادرة الفوج الثاني من المعتمرين وعددهم 1275 مسافرا، ووصول الفوج الأول وعددهم 600 مسافر.وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.