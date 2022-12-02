شؤون فلسطينية

هيئة المعابر: نحو 3200 مسافر غادروا القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

هيئة المعابر: نحو 3200 مسافر غادروا القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، في إحصائية العمل في معبر رفح البري، الأسبوع الماضي، خلال الأسبوع الماضي من 27 تشرين الثاني/نوفمبر حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت الهيئة إن الأسبوع الماضي، شهد وصول 2947 عائداً، فيما غادر 3201 مسافرًا عبر المعبر، في حين أرجعت السلطات المصرية 100 مسافراً.

ولفتت إلى أن المعبر شهد الأسبوع الماضي مغادرة الفوج الثاني من المعتمرين وعددهم 1275 مسافرا، ووصول الفوج الأول وعددهم 600 مسافر.

وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يواصل البحث عن مسلحين أطلقوا النار صوب حافلة قرب رام الله

الاحتلال يواصل البحث عن مسلحين أطلقوا النار صوب حافلة قرب رام الله

حسين الشيخ يهنئ الإمارات بالذكرى 51 لتأسيسها

حسين الشيخ يهنئ الإمارات بالذكرى 51 لتأسيسها

شاهد: إصابة شاب بجراح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

شاهد: إصابة شاب بجراح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

الخليل: الشرطة تعثر على مواطن مُختطف من طولكرم بصحة جيدة

الخليل: الشرطة تعثر على مواطن مُختطف من طولكرم بصحة جيدة

انخفاض ملحوظ للدولار.. كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم الجمعة؟

انخفاض ملحوظ للدولار.. كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم الجمعة؟

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

بالأسماء: إعلان نتائج انتخابات غرف تجارة وصناعة أريحا ودير البلح ورفح وخانيونس وشمال غزة

بالأسماء: إعلان نتائج انتخابات غرف تجارة وصناعة أريحا ودير البلح ورفح وخانيونس وشمال غزة

جلسة استماع بغزة على شرف حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء

جلسة استماع بغزة على شرف حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جلسة استماع بغزة على شرف حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء

جلسة استماع بغزة على شرف حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; و&#34;سواسية&#34; تبحثان آفاق العمل المستقبلية للعام 2023

"التنمية الاجتماعية" و"سواسية" تبحثان آفاق العمل المستقبلية للعام 2023

&#34;سلطة الأراضي&#34; تضبط وتلاحق 84 اعتداء على أراضي أملاك الدولة

"سلطة الأراضي" تضبط وتلاحق 84 اعتداء على أراضي أملاك الدولة

أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى وخططها التطويرية

أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى وخططها التطويرية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية

الاحتلال يهدم منزلين لشقيقين في بلدة الرماضين بالخليل

الاحتلال يهدم منزلين لشقيقين في بلدة الرماضين بالخليل

وزير إسرائيلي يحذر من اندلاع انتفاضة ثالثة

وزير إسرائيلي يحذر من اندلاع انتفاضة ثالثة

منوعات

بعد اتهامها بوجه النحس على المنتخبات العربية.. مايان السيد تغادر المونديال وترد

بعد اتهامها بوجه النحس على المنتخبات العربية.. مايان السيد تغادر المونديال وترد

ستصدمك.. حورية فرغلي تكشف عن أمنية حياتها

ستصدمك.. حورية فرغلي تكشف عن أمنية حياتها

شاهد.. أسما شريف منير تفجر حقيقة ارتباطها عاطفيا

شاهد.. أسما شريف منير تفجر حقيقة ارتباطها عاطفيا

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لجمهورها

شاهد: ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لجمهورها

شاهد: طبيب أنغام يطمئن جمهورها ويكشف موعد عودتها للساحة الفنية

شاهد: طبيب أنغام يطمئن جمهورها ويكشف موعد عودتها للساحة الفنية

شاهد: مايان السيد تخطف الأنظار بما فعلته في كأس العالم

شاهد: مايان السيد تخطف الأنظار بما فعلته في كأس العالم

شاهد: لبلبة تكشف عن أهم الأسرار في حياتها الفنية

شاهد: لبلبة تكشف عن أهم الأسرار في حياتها الفنية

شاهد: إطلالة صادمة لميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا

شاهد: إطلالة صادمة لميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا

شاهد: دينا فؤاد توثق لحظات غرق منزلها بالكامل

شاهد: دينا فؤاد توثق لحظات غرق منزلها بالكامل

عربي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

السلطات الأردنية تحبط تهريب مخدرات من سوريا

السلطات الأردنية تحبط تهريب مخدرات من سوريا

للمرة الثامنة.. برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

للمرة الثامنة.. برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

السيسي في افتتاح مدينة جديدة &#34;النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد&#34;

السيسي في افتتاح مدينة جديدة "النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد"