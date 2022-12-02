دولي

تصل لأي هدف بالعالم.. الولايات المتحدة تكشف تفاصيل قاذفتها الاستراتيجية "الشبح" الجديدة

تصل لأي هدف بالعالم.. الولايات المتحدة تكشف تفاصيل قاذفتها الاستراتيجية "الشبح" الجديدة
القاذفة الاستراتيجية الأميركية الجديدة بي-21
رام الله - دنيا الوطن
من المُنتظر أن تكشف الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن القاذفة الاستراتيجية "الشبح" الجديدة، في بالمديل بولاية كاليفورنيا، وستقلع للمرة الأولى في العام 2023.

والقاذفة الاستراتيجية الشبح الجديدة بي-21 "رايدر"، يُمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية.

وتخطط وزارة الدفاع الأميركية للحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة الجديدة عالية التقنية، التي صممها تكتل الصناعات نورثروب غرومان، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك.

ونقلت وكالة أنباء (فرانس برس) عن ستيفانيك قوله: إن "القاذفة بي-21 ستشكل العمود الفقري لقوتنا القاذفة في المستقبل. بفضل نطاقها وقدرتها وقوتها، ستكون قادرة على اختراق البيئات الأكثر صعوبة والوصول إلى أي هدف في العالم"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ولا يرغب الجيش الأميركي في كشف كثير من المعلومات حول قدرات "بي-21"، التي ما زال عدد كبير من خصائصها الفنّية سرّيا. لكن هذا النموذج الجديد يُفترض أن يشتمل على تطوير كبير مقارنة بالأسطول الحالي.

وستوفر القاذفة خصوصا إمكانية الطيران دون وجود طاقم على متنها؛ لكن ستيفانيك قالت إن الجيش الأميركي لم "يتخذ أي قرار بعد بشأن الإقلاع بدون طاقم".

وتتمتع الطائرة أيضا بـ "بنية هندسية مفتوحة" من شأنها أن تسهّل عليها استيعاب التطورات التكنولوجية المستقبلية.

وقالت إيمي نيلسون، الخبيرة في معهد بروكينغز الأميركي للأبحاث، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إن القاذفة "مصممة للتطور".

واشارت إلى أن "بنيتها الهندسية المفتوحة" ستتيح خصوصا في المستقبل "إدخال برامج" قادرة على تحسين أدائها "بحيث لا تصبح الطائرة عتيقة بسرعة".

وأضافت "إن بي-21 جرى العمل عليها أكثر بكثير من سابقاتها، وهي حديثة حقا"، كما أفادت (فرانس برس).

وعلى عكس القاذفة بي-2، تمتلك الطائرة الجديدة "قدرة مزدوجة"، يمكنها الضرب بصواريخ نووية وبأسلحة تقليدية تستطيع "إطلاق صواريخ طويلة وقصيرة المدى" من مواصفاتها:

على غرار معظم التصاميم العسكرية الأميركية الحديثة، بما فيها الطائرات المقاتلة اف-22 واف-35، ستكون بي-21 طائرة خفية أو "شبح". هذه التكنولوجيا التي تقلل من إمكانية اكتشاف الطائرات عبر الرادار موجودة منذ عقود. 

وفقًا لشركة نورثروب غرومان المصنعة، فإن القاذفة ستكون من طراز "الجيل الجديد من الطائرات الشبح" التي تستخدم "تقنيات ومواد جديدة" لم يسبق ان كشف عنها حتى الآن. تصل كلفة النسخة الواحدة من الطائرة حوالى 700 مليون دولار، وهي أول قاذفة يطلبها الجيش الأميركي منذ عقود. يُفترض أن تحل تدريجا محل طرازَي "بي-1" و"بي-2" وهما قاذفتان يعود تاريخ أول إقلاع لهما إلى زمن الحرب الباردة. أما اسمها "رايدر" فمستوحى من الغارة التي شنها الكولونيل جيمس دوليتل لقصف طوكيو في العام 1942، وكانت تلك الضربة الأميركية الأولى على الأراضي اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، ردا على هجوم الطائرات اليابانية على قاعدة بيرل هاربور في هاواي قبل عام من ذلك.

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