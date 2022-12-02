شاهد: إصابة شاب بجراح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

أصيب مواطن بجراح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها أطراف البلدة القديمة بنابلس.





وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، احمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي بالرأس والصدر وضعها خطير إلى مشفى رفيديا، خلال اقتحام مدينة نابلس.





وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت صباح اليوم، مدينة نابلس، حيث حاصرت منزلاً في منطقة "كروم عاشور" بمدينة نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)،





ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن قوات الجيش اقتحمت مدينة نابلس، فيما تعمل وحدة المستعربين على اعتقال أحد عناصر "عرين الأسود" وسط تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.





يتبع..





