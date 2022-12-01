بالأسماء: إعلان نتائج انتخابات غرف تجارة وصناعة أريحا ودير البلح ورفح وخانيونس وشمال غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية مساء اليوم الخميس، عن أسماء الفائزين في انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظات أريحا والأغوار ودير البلح ورفح وخانيونس وشمال غزة.وأشارت لجنة الانتخابات برئاسة القاضي احمد ولد علي ان 475 ناخباً في غرفة تجارة وصناعة محافظة اريحا والاغوار من أصل 638 بما نسبته (74.5) % مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوا لمجلس ادارة الغرفة والتي تنافس على مقاعده24 مرشحاً.كما وأعلنت لجنة الانتخابات عن الفوز بالتزكية لانتخابات مجالس الغرف التجارية الصناعية في محافظات كل من دير البلح ورفح وخانيونس وشمال غزة التي تتألف من تسعة أعضاء في تلك الغرف حيث تساوى عدد المرشحين مع عدد أعضاء مجالس الغرف المذكورة.ونظمت اللجنة المركزية لانتخابات الغرف التجارية الصناعية العملية الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة محافظة اريحا والاغوار وبحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي خلال تفقده سير العملية الانتخابية "ما نشهده اليوم عرس وطني بامتياز واستحقاق قانوني لانتخابات الغرف التجارية والصناعية التي تجرى في جميع محافظات الوطن، وفق جدول زمني معتمد.وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ومحافظ محافظة اريحا والاغوار "جهاد ابو العسل" ، وحضور الرئيس التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل.كما أعرب الوزير عن شكره وتقديره لعمل لجان الاشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الامنية وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.وبموجب المادة(17) من قانون الغرف التجارية الصناعية ينتخب المجلس وبحضور ممثل عن وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف في أول اجتماع له وبكامل أعضائه وبطريقة الاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق ونائبا لكل منهما ويعلم الوزير بنتيجة الاقتراع.يشار إلى أن انتخابات الغرف التجارية تجري وفق جدول زمني أعلن عنه سابقاً من قبل وزير الاقتصاد الوطني لـ18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن، بما فيها العاصمة المحتلة القدس الشريف.