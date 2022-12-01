إسرائيل تنقل رسالة لمصر وقطر تزامناً مع رفع حالة التأهب على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن إسرائيل نقلت رسالة لمصر وقطر بأنها سترد بقوة في حال إطلاق أي صواريخ من قطاع غز، رداً على ما يجري في الضفة الغربية.وذكرت (القناة 14) الإسرائيلية، أن قيادة الجيش الإسرائيلي قررت رفع حالة التأهب في فرقة غزة بسبب الوضع الأمني.وأوضحت أن رفع حالة التأهب في فرقة غزة يأتي خشية من إطلاق صواريخ من القطاع، بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي اثنين من عناصر (سرايا القدس) الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في جنين.بدورها، أوردت (قناة كان) بأن الجيش قرر رفع مستوى التأهب في منظومات الدفاع الجوي في الجنوب، خشية انتقام الجهاد الإسلامي في غزة لأحداث الضفة.