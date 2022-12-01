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شؤون فلسطينية

جلسة استماع بغزة على شرف حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء

جلسة استماع بغزة على شرف حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
نفذت مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي بالشراكة مع منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، وعلي شرف حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، جلسة تحدث واستماع للرجال والنساء في قطاع غزة.

وتهدف هذه الجلسة التي شارك فيها عدد من المخاتير ورجال الإصلاح الي توسيع قنوات الحوار والاستماع والتواصل بين المرأة والرجل حول مفاهيم النوع الاجتماعي والمشاركة السياسية في الحكم المحلي، بالإضافة إلى معالجة أهم المعوقات والتحديات التي تحول دون وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار السياسي وتعمل هذه الجلسات أيضًا إلى تمكين الرجال والشبان من الاستماع إلى اهتمامات النساء وفهمها.

ويأتي تنفيذ هذه الجلسة والتي هي جزء من المشروع بدعم مباشر من الصندوق النسوي الكندي إلى رفع مستوى الوعي العام حول أهمية مشاركة النساء في مناصب صنع القرار في الحكم المحلي من خلال تشكيل حالة من الوعي العام على مستوى القاعدة الشعبية للقادة المحليين وضرورة اعتبارهن جزءًا أساسيًا وفعالًا من اتخاذ القرارات.

وأهم ما يميز هذا المشروع العمل على تجنيد الرجال والشباب وتغيير مواقفهم تجاه دعم النساء الفلسطينيات في المشاركة السياسية في الحكم المحلي، كقوة واحدة من خلال تشكيل تحالف الرجال الذي يدعم مشاركة النساء من أجل التأثير على الرجال الآخرين على مستوى القاعدة الشعبية والقيادة المحلية النشطة.

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