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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
التقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، في الرياض بجويس ميسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة الطارئة.

 وبحث اللقاء أوجه التعاون والشراكة بين المنظمة ومكتب الأمم المتحدة للشراكة الإنسانية وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون والتنسيق الإنساني خلال الفترة المقبلة وتكثيف الاتصالات لوضع خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية في العديد من المناطق التي تواجه أزمات إنسانية.

 

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