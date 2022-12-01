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شؤون فلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية
منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على 5 قرارات محورية، 4 منها تتعلق بفلسطين، والخامس حول الجولان السوري المحتل.

وتتعلق القرارات بولاية وعمل اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبرنامج الإعلامي الخاص  بالقضية الفلسطينية وإدانته لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والمبادئ الأساسية لـ "الحل السلمي" للقضية الفلسطينية، وتضمن إحدى القرارات الطلب من الأمم المتحدة إحياء الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية.

وأشادت المنظمة بمواقف الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيداً على التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي "لمضاعفة جهوده من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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