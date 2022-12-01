"التنمية الاجتماعية" و"سواسية" تبحثان آفاق العمل المستقبلية للعام 2023

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني مع مدير البرنامج المشترك "سواسية" كريس ديكر، اليوم الخميس، أولويات عمل الوزارة للمرحلة المقبلة من عمل البرنامج للعام 2023، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس.وأكد مجدلاني أهمية استمرار عمل البرنامج، لأهمية دوره في الوصول للعدالة، خاصة لدى الأطفال والنساء، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف المختلفة من الشركاء الحكوميين وهيئات الأمم المتحدة في تقديم خدمات الوصول إلى العدالة.ودعا الشركاء إلى العمل وفقا لمنهجية إدارة الحالة والسجل الوطني الاجتماعي، الذي قامت الوزارة من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية بعملية تحديث بياناته في الضفة الغربية وقطاع غزة.كما طالب مجدلاني الشركاء في "سواسية" بالاستمرار في تقديم الدعم لفئة الأطفال ممن هم في خلاف مع القانون في الضفة وغزة، ودعم أطفال نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل نفسيا كتدخل وقائي يحد من انحرافهم تجاه أي نوع من أنواع الجريمة، مؤكدا ضرورة الاستمرار في تقديم التدريب للمرشدين ودعم أهالي النزيلات ليقوم أبناؤهن بزيارتهن، إضافة لتوفير احتياجات النزيلات.وأكد مواصلة الشراكة مع البرنامج، مثمنا جهود البرنامج المبذولة في تطوير أداء المرشدين من خلال برنامج دبلوم الإشراف المهني، وضرورة استمراره ليشمل مرشدين جددا، خاصة المرشدين العاملين مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.بدوره، أبدى ديكر الاستعداد للتعاون ومواصلة الدعم لجهود الوزارة بتوفير الحماية والرعاية للأطفال في خلاف مع القانون وكذلك النساء.