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شؤون فلسطينية

"سلطة الأراضي" تضبط وتلاحق 84 اعتداء على أراضي أملاك الدولة

"سلطة الأراضي" تضبط وتلاحق 84 اعتداء على أراضي أملاك الدولة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت سلطة الأراضي خلال شهر تشرين الثاني الماضي، 84 اعتداء على أراضي أملاك الدولة في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، وطولكرم، وجنين، وأحالتها للنيابة العامة.

وذكرت سلطة الأراضي في بيان لها، اليوم الخميس، أنه في محافظة رام الله والبيرة تم ضبط 4 اعتداءات في كفر مالك وترمسعيا وسلواد، وأحالتها للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني حسب الأصول.

وأضافت أن مفتشي أملاك الدولة في محافظة نابلس ضبطوا 24 اعتداء، وتم تحويل 4 اعتداءات للنيابة العامة وإزالة اعتداءين.

وفي محافظة طولكرم، تم ضبط 9 اعتداءات وتم تحويل اعتداء إلى النيابة العامة وإصدار 5 إخطارات في منطقة نور شمس وذنابة.

وفي محافظة جنين، تم ضبط 28 اعتداء منها 18 اعتداء حولت إلى النيابة العامة، إضافة لإصدار 10 إخطارات في السيلة الحارثية والمغير وفقوعة ويعبد.

وأكد القائم بأعمال مدير عام أملاك الدولة عنان كتانة، ضرورة تضافر الجهود في سبيل الحفاظ على أملاك الدولة لأنها تمثل المخزون الاستراتيجي للشعب الفلسطيني.

كما شدد على ضرورة وقف الاعتداءات، والمساعدة في التبليغ عنها، لتحقيق المنفعة العامة من هذه الأملاك، مطالبا المواطنين باستخدام الطرق القانونية حسب الأصول بالتنسيق مع سلطة الأراضي والإدارة العامة لأملاك الدولة لاستغلال الأراضي بشكل منظم.

وطالب كتانة الجهات الرسمية والأهلية بالمشاركة في الحفاظ على أملاك الدولة كونها من مقدرات الشعب الفلسطيني، وهي مال عام لا يجوز المساس به.

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