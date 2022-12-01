أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى وخططها التطويرية

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الخميس، على أوضاع جامعة الأقصى وبرامجها وخططها التطويرية.جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى علي أبو شهلا، بحضور وكيل الوزارة بصري صالح.وأشاد أبو مويس بتميّز جامعة الأقصى وبرامجها النوعية وتطورها الأكاديمي والعمراني، متمنيا لها ولكافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية دوام التوفيق والتميّز.وقال: "أبارك للدكتور أبو شهلا الثقة التي منحه إياها سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله بتعيينه رئيسا لمجلس الأمناء، متمنين له التوفيق والسداد في هذا المنصب".وأكد حرص الوزارة على تمكين كافة مؤسسات التعليم العالي؛ لمواصلة رسالة العلم والعلماء، وتخريج الكفاءات التي يقع على عاتقها حماية الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية.بدوره، شكر أبو شهلا الوزير أبو مويس لدعمه الدائم لجامعة الأقصى، باعتبارها من الجامعات الحكومية المميزة، والحرص على تجويد مخرجات التعليم عموما، مستعرضا الرؤية الطموحة للجامعة لمواصلة تخريج الكفاءات التي تخدم المجتمع الفلسطيني.