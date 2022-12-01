تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية

رام الله - دنيا الوطنترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية.وأشاد الرئيس عباس، بجهود الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة، وتقديم كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.واستمع الرئيس إلى تقرير من قادة الأجهزة الأمنية عن الأوضاع الميدانية في المحافظات، وعن الخطة التي وضعوها استعدادا للاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة.وحضر الاجتماع: رئيس الوزراء محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفريق إسماعيل جبر، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا.