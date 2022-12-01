مباشر | مونديال قطر: المغرب في الطريق الصحيح للتأهل


دولي

إسبانيا تشدد الإجراءات الأمنية بعد اكتشافها سلسلة "طرود مفخخة"

إسبانيا تشدد الإجراءات الأمنية بعد اكتشافها سلسلة "طرود مفخخة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شددت السلطات الإسبانية الإجراءات الأمنية، اليوم الخميس، بعد اكتشاف عدة طرود مفخخة، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال في مرحلتها الأولى، وأنه من المبكر جداً التكهن بالمسؤول عن تلك الطرود.

وقال نائب وزير داخلية إسبانيا رافاييل بيريز، إنه تم إحصاء خمس حالات لإرسال طرود متفجرة في إسبانيا، لافتاً إلى أن العلامات الأولى تشير إلى أن تلك الطرود أرسلت من داخل الأراضي الإسبانية.

وأضاف بيريز أن جهازاً متفجراً أرسل إلى وزارة الدفاع، كان موجهاً في طرد إلى وزير الدفاع، مبيناً أن الطرود الخمسة كانت تحوي أجهزة متفجرة متماثلة المحتوى والخصائص.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزل في مرحلتها الأولى، وأنه من المبكر جداً التكهن بالمسؤول عن تلك الحوادث، وفق ما نقل موقع (الشرق).

بدورها، أفادت محطة تلفزيون (لا سيكستا) الإسبانية، بأن السفارة الأميركية في إسبانيا تلقت طرداً متفجراً مشابهاً للطرود المتفجرة الأخرى التي أرسلت إلى عدة أماكن في إسبانيا، فيما أكدت الشرطة أنه تم اعتراضه.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية تسلم مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، رسالة تحتوي على عبوة متفجرة "مشابهة" للرسائل التي وصلت خلال اليومين الماضيين. 

وأضافت الوزارة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد، بعد سلسلة الرسائل الملغومة.

من جهتها، أدانت السفارة الروسية في إسبانيا، إرسال طرود متفجرة إلى مبان حكومية والسفارة الأوكرانية في إسبانيا، ونددت بأي "تهديد أو فعل إرهابي".

وقالت السفارة إن "أي تهديد أو فعل إرهابي يستهدف على وجه الخصوص بعثة دبلوماسية، هو فعل مدان".

واليوم الخميس، عثرت السلطات الإسبانية، على طرد مفخخ في قاعدة "توريخون" الجوية بالعاصمة مدريد، وذلك بعد ساعات من تلقي شركة الأسلحة المحلية "أنستالازا" طرداً مفخخاً سبقه انفجار طرد آخر أمام السفارة الأوكرانية بمدريد.

وذكرت صحيفة (إل باييس)الإسبانية أنه "عُثر في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية بمدريد على طرد مشابه للطردين الذين تم إرسالهما إلى السفارة الأوكرانية وشركة أنستالازا لتصنيع الأسلحة".

وأوضحت الصحيفة أن الوحدة العسكرية للقاعدة الجوية "أخطرت في تمام الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي، القوات الأمنية بتسلمها ظرفاً مشبوهاً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، بينما تولت الشرطة الوطنية فحص الطرد".

وكانت الشرطة الإسبانية، أعلنت الأربعاء، انفجار طرد مفخخ في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد، ما أسفر عن إصابة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية.

أخبار ذات صلة

تركيا ترد على الطلب الأمريكي بشأن عمليتها العسكرية في سوريا

تركيا ترد على الطلب الأمريكي بشأن عمليتها العسكرية في سوريا

غانتس: مصر شريك استراتيجي لإسرائيل وأحد أهم عوامل استقرار المنطقة

غانتس: مصر شريك استراتيجي لإسرائيل وأحد أهم عوامل استقرار المنطقة

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على روسيا

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على روسيا

أوكرانيا تفكك نصب صاحب &#34;كيف سقينا الفولاذ&#34;

أوكرانيا تفكك نصب صاحب "كيف سقينا الفولاذ"

الولايات المتحدة توجه تحذيراً لتركيا بشأن العملية العسكرية في سوريا

الولايات المتحدة توجه تحذيراً لتركيا بشأن العملية العسكرية في سوريا

قناة إسرائيلية: توقف حركة القطارات بين تل أبيب وبني براك

قناة إسرائيلية: توقف حركة القطارات بين تل أبيب وبني براك

الرئيس عباس يعزي نظيره الصيني بوفاة الرئيس الأسبق جيانغ زيمين

الرئيس عباس يعزي نظيره الصيني بوفاة الرئيس الأسبق جيانغ زيمين

كوخافي: لن نسمح لأيّ سياسي التدخل في قرارات الجيش

كوخافي: لن نسمح لأيّ سياسي التدخل في قرارات الجيش

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية ترحب باعتماد الامم المتحدة أربعة قرارات لصالح فلسطين

الجبهة العربية الفلسطينية ترحب باعتماد الامم المتحدة أربعة قرارات لصالح فلسطين

مجدلاني نواصل العمل لتمكين الشباب الذين يواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية

مجدلاني نواصل العمل لتمكين الشباب الذين يواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية

بحر: نشكر شعوب العالم المتضامنة مع شعبنا في وجه الإرهاب

بحر: نشكر شعوب العالم المتضامنة مع شعبنا في وجه الإرهاب

غزة: مواطن يعاني من مشاكل بالعينين يناشد الرئيس عباس بتوفير تحويلة علاج لمصر

غزة: مواطن يعاني من مشاكل بالعينين يناشد الرئيس عباس بتوفير تحويلة علاج لمصر

&#34;سكاي لاين&#34; ننظر بقلق لقيام أوروبا و&#34;إسرائيل&#34; بالتفاوض على تبادل بيانات تشمل فلسطين

"سكاي لاين" ننظر بقلق لقيام أوروبا و"إسرائيل" بالتفاوض على تبادل بيانات تشمل فلسطين

الشعبية &#34;القيادة العامة&#34; تنعى شهداء جنين

الشعبية "القيادة العامة" تنعى شهداء جنين

أبو جيش: برنامج الوصول لسوق العمل ساهم بتطوير قطاع التشغيل ودعم سوق العمل

أبو جيش: برنامج الوصول لسوق العمل ساهم بتطوير قطاع التشغيل ودعم سوق العمل

غزة: &#34;المحكمة العسكرية&#34; تمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

منوعات

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لجمهورها

شاهد: ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لجمهورها

شاهد: طبيب أنغام يطمئن جمهورها ويكشف موعد عودتها للساحة الفنية

شاهد: طبيب أنغام يطمئن جمهورها ويكشف موعد عودتها للساحة الفنية

شاهد: مايان السيد تخطف الأنظار بما فعلته في كأس العالم

شاهد: مايان السيد تخطف الأنظار بما فعلته في كأس العالم

شاهد: لبلبة تكشف عن أهم الأسرار في حياتها الفنية

شاهد: لبلبة تكشف عن أهم الأسرار في حياتها الفنية

شاهد: إطلالة صادمة لميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا

شاهد: إطلالة صادمة لميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا

شاهد: دينا فؤاد توثق لحظات غرق منزلها بالكامل

شاهد: دينا فؤاد توثق لحظات غرق منزلها بالكامل

شاهد: سوسن بدر تلفت الأنظار بإطلالاتها الملكية المختلفة

شاهد: سوسن بدر تلفت الأنظار بإطلالاتها الملكية المختلفة

شاهد: خطيب نادين نسيب نجيم يهدد جمهورها وهي ترد

شاهد: خطيب نادين نسيب نجيم يهدد جمهورها وهي ترد

شاهد كيف ردت شام الذهبي على منتقدين الإطلالة الأخيرة لوالدتها أصالة

شاهد كيف ردت شام الذهبي على منتقدين الإطلالة الأخيرة لوالدتها أصالة

عربي

السلطات الأردنية تحبط تهريب مخدرات من سوريا

السلطات الأردنية تحبط تهريب مخدرات من سوريا

السيسي في افتتاح مدينة جديدة &#34;النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد&#34;

السيسي في افتتاح مدينة جديدة "النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد"

كشف تفاصيل مقتل زعيم &#34;تنظيم الدولة&#34; جنوب سوريا

كشف تفاصيل مقتل زعيم "تنظيم الدولة" جنوب سوريا

سوريا: الضربات التركية أحدثت ضررًا كبيرًا في منشئاتنا النفطية

سوريا: الضربات التركية أحدثت ضررًا كبيرًا في منشئاتنا النفطية