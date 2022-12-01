إسبانيا تشدد الإجراءات الأمنية بعد اكتشافها سلسلة "طرود مفخخة"





رام الله - دنيا الوطنشددت السلطات الإسبانية الإجراءات الأمنية، اليوم الخميس، بعد اكتشاف عدة طرود مفخخة، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال في مرحلتها الأولى، وأنه من المبكر جداً التكهن بالمسؤول عن تلك الطرود.وقال نائب وزير داخلية إسبانيا رافاييل بيريز، إنه تم إحصاء خمس حالات لإرسال طرود متفجرة في إسبانيا، لافتاً إلى أن العلامات الأولى تشير إلى أن تلك الطرود أرسلت من داخل الأراضي الإسبانية.وأضاف بيريز أن جهازاً متفجراً أرسل إلى وزارة الدفاع، كان موجهاً في طرد إلى وزير الدفاع، مبيناً أن الطرود الخمسة كانت تحوي أجهزة متفجرة متماثلة المحتوى والخصائص.وأشار إلى أن التحقيقات لا تزل في مرحلتها الأولى، وأنه من المبكر جداً التكهن بالمسؤول عن تلك الحوادث، وفق ما نقل موقع (الشرق).بدورها، أفادت محطة تلفزيون (لا سيكستا) الإسبانية، بأن السفارة الأميركية في إسبانيا تلقت طرداً متفجراً مشابهاً للطرود المتفجرة الأخرى التي أرسلت إلى عدة أماكن في إسبانيا، فيما أكدت الشرطة أنه تم اعتراضه.وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية تسلم مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، رسالة تحتوي على عبوة متفجرة "مشابهة" للرسائل التي وصلت خلال اليومين الماضيين.وأضافت الوزارة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد، بعد سلسلة الرسائل الملغومة.من جهتها، أدانت السفارة الروسية في إسبانيا، إرسال طرود متفجرة إلى مبان حكومية والسفارة الأوكرانية في إسبانيا، ونددت بأي "تهديد أو فعل إرهابي".وقالت السفارة إن "أي تهديد أو فعل إرهابي يستهدف على وجه الخصوص بعثة دبلوماسية، هو فعل مدان".واليوم الخميس، عثرت السلطات الإسبانية، على طرد مفخخ في قاعدة "توريخون" الجوية بالعاصمة مدريد، وذلك بعد ساعات من تلقي شركة الأسلحة المحلية "أنستالازا" طرداً مفخخاً سبقه انفجار طرد آخر أمام السفارة الأوكرانية بمدريد.وذكرت صحيفة (إل باييس)الإسبانية أنه "عُثر في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية بمدريد على طرد مشابه للطردين الذين تم إرسالهما إلى السفارة الأوكرانية وشركة أنستالازا لتصنيع الأسلحة".وأوضحت الصحيفة أن الوحدة العسكرية للقاعدة الجوية "أخطرت في تمام الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي، القوات الأمنية بتسلمها ظرفاً مشبوهاً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، بينما تولت الشرطة الوطنية فحص الطرد".وكانت الشرطة الإسبانية، أعلنت الأربعاء، انفجار طرد مفخخ في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد، ما أسفر عن إصابة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية.