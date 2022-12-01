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شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: وفاة طفل رضيع بحادث دهس وسط القطاع

"المرور" بغزة: وفاة طفل رضيع بحادث دهس وسط القطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شرطة المرور بغزة، مساء اليوم الخميس، عن وفاة طفل رضيع متأثّرًا بجراح أصيب بها جرّاء حادث دهس على شارع صلاح الدين قرب "محررة نتساريم".

وأفادت "المرور"، بأن الطفل (محمود علي عرفات) البالغ أربعة شهور من سكان حي الزيتون، توفي متأثراً بجراحه جراء صدمه حينما كان برفقة والدته من قبل جيب من نوع "توسان".

وأوضحت شرطة المرور أن والدة الطفل أصيبت بجراح طفيفة، فيما توفي طفلها لاحقًا في مشفى شهداء الأقصى جراء إصابته.

وأضافت المرور أنه تم توقيف سائق الجيب المتسبب في الحادث وهو (س، غ) 54 عاماً، وحجز المركبة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

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