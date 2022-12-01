غانتس: مصر شريك استراتيجي لإسرائيل وأحد أهم عوامل استقرار المنطقة





وأضاف غانتس في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن "علاقة إسرائيل مع مصر تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لاستقرار المنطقة ولأمن إسرائيل في جميع الأوقات ولا سيما في أوقات الحرب مع قطاع غزة وفي مواجهة الإرهاب في سيناء".





وأوضح أنه على مدار السنوات الأخيرة قامت إسرائيل بالترويج لتوسيع رقعة الشراكة لتشمل جوانب عديدة أخرى، لافتًا إلى أن إسرائيل وأجهزة الأمن تعتبر مصر أحد أهم حلفائها.





وتابع غانتس: "محاولة تصوير مصر وكأنها دولة معادية من قبل حزب يُفترض أن ينضم إلى الائتلاف الحكومي تشكل خطأ وقائعيًا واستراتيجيًا، وأدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل إلى الإدلاء بأقواله وإدانة هذا الأمر".





رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الخميس، إن "مصر شريكة استراتيجية لإسرائيل، وهي الدولة الأولى من دول الجيران التي أبرمت معنا اتفاقية سلام".