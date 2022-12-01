مجدلاني يُعقّب على مشروع القانون الإسرائيلي بوصف السلطة الفلسطينية بـ"كيان معاد"



وأضاف مجدلاني في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن "ملامح الفاشية الجديدة بدأت تظهر من خلال طرح مشاريع القوانين العنصرية والفاشية التي تؤكد من جديد ضرورة أن المجتمع الدولي مطالب بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وممارسة الضغوط وعدم التعامل مع أية حكومة في دولة الاحتلال تضم "الفاشيين والإرهابيين" الذي يحرضوا بالاستمرار على القتل ويمارسون "إرهاب دولة منظم"، وأن ذلك يشكل خطرا على أمن وسلم المنطقة".



وتابع "نحن أمام موجة من الفاشية الجديدة التي تتزعمها الأحزاب القومية واليمنية والدينية المتطرفة التي سوف تشعل المنطقة كلها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات الاسرائيلية وتطبيق القانون الدولي، وكذلك التصويت لصالح دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن توصيات اللجنة الرابعة".





رام الله - دنيا الوطنقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن تقديم عضو كنيست من حزب (الليكود) شلومو كرعي، مشروع قانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بأنها "كيان معاد" بموجب قانون العقوبات، وتعديل قانون التعليم العالي بهدف منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات في إسرائيل، بمثابة اعلان الحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.