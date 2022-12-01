شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية ترحب باعتماد الامم المتحدة أربعة قرارات لصالح فلسطين

الجبهة العربية الفلسطينية ترحب باعتماد الامم المتحدة أربعة قرارات لصالح فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بتصويت الأمم المتحدة في جلستها الخاصة لنقاش القضية والمسألة الفلسطينية، لصالح أربعة قرارات لفلسطين، وعلى رأسها عقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء ذكرى النكبة الـ75، مؤكدة أن هذه الخطوة هي بمثابة إجماع دولي بشأن القضية الفلسطينية، وحق شعبنا الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، أن "هذا القرارات تأتي تأكيدا على القرارات السابقة للأمم المتحدة، واعتراف أممي بالمأساة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير شعبنا، وتحويل أكثر من نصفه إلى لاجئين في الشتات، واستمرار احتلال فلسطين لهذا اليوم، موضحة أن هذه الخطوة الجريئة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق فلسطين وشعبها، ووقف كل الانتهاكات القانونية التي تنتهكها اسرائيل بحق شعبنا وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية والتي صدرت بموجها عدة قرارات تطالبها بالالتزام بقواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان والاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة والمعدلة باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال لفلسطين".

وتابعت الجبهة، إنها وهي تثمن هذا القرارات الهام فإنها "تؤكد ان إصرار الاحتلال على التنكر لقرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعدم تنفيذها، وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقه يكرسه دولة فوق القانون الدولي الامر الذي يتطلب العمل على وضع القرارات الدولية موضع التنفيذ وإلزام الاحتلال باحترامها ووقف انتهاكاته ومعاقبته على انتهاكاته وجرائمه المستمرة".

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