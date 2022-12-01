غزة: مواطن يعاني من مشاكل بالعينين يناشد الرئيس عباس بتوفير تحويلة علاج لمصر



وأوضح أن العملية تتمثل بتصحيح البؤبؤ، والتشوه الحاصل داخل العينين وازالة العتامة منهما.



وأشار إلى أنه لا يتوفر مصدر دخل للأسرة فالأب عاطل عن العمل وهو لا يستطيع العمل بسبب المشاكل التي يعاني منها في عينيه، مشيراً إلى أن تكاليف السفر باهضة ولا يقوى على توفيرها.



رقم هاتف محمود راضي: 0599782540















رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن محمود معين راضي الرئيس محمود عباس بالإيعاز إلى الجهات المختصة، لتوفير تحويلة علاج له إلى جمهورية مصر العربية.وقال المواطن راضي أنه يعاني من مشاكل في العينين اليمنى واليسرى تتمثل في (وجود مياه بيضاء خلقية فيهما، وانحراف في بؤبؤ العينين، ووجود عتامة على عينه اليمنى فضلاً عن معانتاته من ازدواجية الرؤية).وأضاف: أنه أجرى عدد من العمليات في قطاع غزة وجمهورية مصر العربية داخل عينيه في العامين (2002، 2015)، وهو بحاجة اليوم لإجراء عمل جراحي فيها وذلك لأنه ما عاد قادراً على الرؤية بشكل جيد.