شؤون فلسطينية

غزة: مواطن يعاني من مشاكل بالعينين يناشد الرئيس عباس بتوفير تحويلة علاج لمصر

غزة: مواطن يعاني من مشاكل بالعينين يناشد الرئيس عباس بتوفير تحويلة علاج لمصر
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
ناشد المواطن محمود معين راضي الرئيس محمود عباس بالإيعاز إلى الجهات المختصة، لتوفير تحويلة علاج له إلى جمهورية مصر العربية.

وقال المواطن راضي أنه يعاني من مشاكل في العينين اليمنى واليسرى تتمثل في (وجود مياه بيضاء خلقية فيهما، وانحراف في بؤبؤ العينين، ووجود عتامة على عينه اليمنى فضلاً عن معانتاته من ازدواجية الرؤية).

وأضاف: أنه أجرى عدد من العمليات في قطاع غزة وجمهورية مصر العربية داخل عينيه في العامين (2002، 2015)، وهو بحاجة اليوم لإجراء عمل جراحي فيها وذلك لأنه ما عاد قادراً على الرؤية بشكل جيد.

وأوضح أن العملية تتمثل بتصحيح البؤبؤ، والتشوه الحاصل داخل العينين وازالة العتامة منهما.

وأشار إلى أنه لا يتوفر مصدر دخل للأسرة فالأب عاطل عن العمل وهو لا يستطيع العمل بسبب المشاكل التي يعاني منها في عينيه، مشيراً إلى أن تكاليف السفر باهضة ولا يقوى على توفيرها.

رقم هاتف محمود راضي: 0599782540





أخبار ذات صلة

الجبهة العربية الفلسطينية ترحب باعتماد الامم المتحدة أربعة قرارات لصالح فلسطين

الجبهة العربية الفلسطينية ترحب باعتماد الامم المتحدة أربعة قرارات لصالح فلسطين

نادي الأسير: جلسة جديدة تعقد للأسير &#34;البرغوثي&#34; المعتقل منذ 43 عامًا

نادي الأسير: جلسة جديدة تعقد للأسير "البرغوثي" المعتقل منذ 43 عامًا

مجدلاني نواصل العمل لتمكين الشباب الذين يواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية

مجدلاني نواصل العمل لتمكين الشباب الذين يواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية

بحر: نشكر شعوب العالم المتضامنة مع شعبنا في وجه الإرهاب

بحر: نشكر شعوب العالم المتضامنة مع شعبنا في وجه الإرهاب

&#34;سكاي لاين&#34; ننظر بقلق لقيام أوروبا و&#34;إسرائيل&#34; بالتفاوض على تبادل بيانات تشمل فلسطين

"سكاي لاين" ننظر بقلق لقيام أوروبا و"إسرائيل" بالتفاوض على تبادل بيانات تشمل فلسطين

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعى شهداء جنين وتؤكد مواصلة المقاومة

"المقاومة الشعبية" تنعى شهداء جنين وتؤكد مواصلة المقاومة

الشعبية &#34;القيادة العامة&#34; تنعى شهداء جنين

الشعبية "القيادة العامة" تنعى شهداء جنين

أبو جيش: برنامج الوصول لسوق العمل ساهم بتطوير قطاع التشغيل ودعم سوق العمل

أبو جيش: برنامج الوصول لسوق العمل ساهم بتطوير قطاع التشغيل ودعم سوق العمل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني نواصل العمل لتمكين الشباب الذين يواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية

مجدلاني نواصل العمل لتمكين الشباب الذين يواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية

بحر: نشكر شعوب العالم المتضامنة مع شعبنا في وجه الإرهاب

بحر: نشكر شعوب العالم المتضامنة مع شعبنا في وجه الإرهاب

غزة: مواطن يعاني من مشاكل بالعينين يناشد الرئيس عباس بتوفير تحويلة علاج لمصر

غزة: مواطن يعاني من مشاكل بالعينين يناشد الرئيس عباس بتوفير تحويلة علاج لمصر

&#34;سكاي لاين&#34; ننظر بقلق لقيام أوروبا و&#34;إسرائيل&#34; بالتفاوض على تبادل بيانات تشمل فلسطين

"سكاي لاين" ننظر بقلق لقيام أوروبا و"إسرائيل" بالتفاوض على تبادل بيانات تشمل فلسطين

الشعبية &#34;القيادة العامة&#34; تنعى شهداء جنين

الشعبية "القيادة العامة" تنعى شهداء جنين

أبو جيش: برنامج الوصول لسوق العمل ساهم بتطوير قطاع التشغيل ودعم سوق العمل

أبو جيش: برنامج الوصول لسوق العمل ساهم بتطوير قطاع التشغيل ودعم سوق العمل

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: دماء الشهداء تزيد من إصرارنا على مواصلة النضال

"العربية الفلسطينية": دماء الشهداء تزيد من إصرارنا على مواصلة النضال

مجدلاني: محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال

مجدلاني: محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال

منوعات

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لجمهورها

شاهد: ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لجمهورها

شاهد: طبيب أنغام يطمئن جمهورها ويكشف موعد عودتها للساحة الفنية

شاهد: طبيب أنغام يطمئن جمهورها ويكشف موعد عودتها للساحة الفنية

شاهد: مايان السيد تخطف الأنظار بما فعلته في كأس العالم

شاهد: مايان السيد تخطف الأنظار بما فعلته في كأس العالم

شاهد: لبلبة تكشف عن أهم الأسرار في حياتها الفنية

شاهد: لبلبة تكشف عن أهم الأسرار في حياتها الفنية

شاهد: إطلالة صادمة لميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا

شاهد: إطلالة صادمة لميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا

شاهد: دينا فؤاد توثق لحظات غرق منزلها بالكامل

شاهد: دينا فؤاد توثق لحظات غرق منزلها بالكامل

شاهد: سوسن بدر تلفت الأنظار بإطلالاتها الملكية المختلفة

شاهد: سوسن بدر تلفت الأنظار بإطلالاتها الملكية المختلفة

شاهد: خطيب نادين نسيب نجيم يهدد جمهورها وهي ترد

شاهد: خطيب نادين نسيب نجيم يهدد جمهورها وهي ترد

شاهد كيف ردت شام الذهبي على منتقدين الإطلالة الأخيرة لوالدتها أصالة

شاهد كيف ردت شام الذهبي على منتقدين الإطلالة الأخيرة لوالدتها أصالة

عربي

السلطات الأردنية تحبط تهريب مخدرات من سوريا

السلطات الأردنية تحبط تهريب مخدرات من سوريا

السيسي في افتتاح مدينة جديدة &#34;النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد&#34;

السيسي في افتتاح مدينة جديدة "النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد"

كشف تفاصيل مقتل زعيم &#34;تنظيم الدولة&#34; جنوب سوريا

كشف تفاصيل مقتل زعيم "تنظيم الدولة" جنوب سوريا

سوريا: الضربات التركية أحدثت ضررًا كبيرًا في منشئاتنا النفطية

سوريا: الضربات التركية أحدثت ضررًا كبيرًا في منشئاتنا النفطية