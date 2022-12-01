شؤون فلسطينية

"المقاومة الشعبية" تنعى شهداء جنين وتؤكد مواصلة المقاومة

"المقاومة الشعبية" تنعى شهداء جنين وتؤكد مواصلة المقاومة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الخميس، الشهيدين: محمد أيمن السعدي (26 عاما) ونعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، اللذين استشهدا فجر اليوم بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وأكدت الحركة أن "دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً والعدو الصهيوني سيدفع الثمن غالياً، كما شددت أن المقاومة الفلسطينية في غياب واستشهاد قادتها تزيد قوة وإصراراً على المضي قدماً في نهج المقاومة والتحرير".

وختمت بالقول: إن "اغتيال القادة العسكريين الميدانيين للمقاومة لن يفت في عضدها، بل سيزيدها قوة وشراسة في مواجهة إرهاب الاحتلال الإسرائيلي".

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