الشعبية "القيادة العامة" تنعى شهداء جنين

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، شهداء جنين، الشهيد محمد أيمن السعدي (26 عامًا)، والشهيد نعيم جمال زبيدي (27 عامًا) والذين استشهدوا خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، فجر اليوم الخميس.وأكدت الجبهة أن "المقاومة هي الطريق الوحيد والتعبير الطبيعي عن واقعنا وحالنا في ظل الاحتلال وإرهابه الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، كما تؤكد أن جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا في الضفة والقدس لن تفلح أبدًا بكسر إرادة مقاومينا الصلبة، وستبقى جذوة المقاومة مشتعلة حتى زوال الكيان الصهيوني وإقتلاعه من كامل أرضنا".وأضافت: "إننا وإذا نفخر بشهدائنا الأبطال الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكلّ شجاعة وعزة وإباء، لنؤكد حقّ شعبنا في الردّ، وتدفيع الاحتلال ثمنًا غاليًا، وإنّ دماء قادتنا الأبطال وأبناء شعبنا لن تذهب هدراً، وستظل دماء الشهداء وقود ثورة تطارد الاحتلال في كل مكان وزمان".