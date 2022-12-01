أبو جيش: برنامج الوصول لسوق العمل ساهم بتطوير قطاع التشغيل ودعم سوق العمل

وأكد أبو جيش على أهمية البرنامج الذي مكّن أكثر من 5,500 باحث/ة عن عمل وريادي/ة من الوصول إلى خدمات تشغيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم دمج حوالي 50% منهم بنجاح في سوق العمل الفلسطيني، وكذلك دعم البرنامج للقطاع الخاص عن طريق تجربة أدوات سوق العمل المختلفة والخدمات الاستشارية.وأضاف أبو جيش، أن وزارة العمل تسعى نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بجائحة كورونا لتحسين جودة خدمات التشغيل، لتأهيل الأيدي العاملة وإعداد برامج للتشغيل مع الشركاء للعاطلين عن العمل، من خلال إطلاقنا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام2021 – 2025.وأشار أبو جيش إلى أن برنامج الوصول إلى سوق العمل حقق العديد من الأهداف في تطوير قطاع التشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم سوق العمل للحد من البطالة وخلق فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل من الشباب والنساء وذوي الإعاقة، وإنشاء المرصد لمعرفة احتياجات سوق العمل، والتنسيق مع القطاع الخاص والشركاء وصندوق التشغيل.وأضاف أبو جيش أن البرنامج ساهم في إعداد الدراسات الخاصة بسوق العمل، وبناء قدرات المؤسسات الشريكة، والمساهمة في دعم التشغيل الذاتي والعمل الريادي وأيام التوظيف في الجامعات، بالإضافة إلى تقديم وتطوير الإستشارات في ريادة الأعمال والعمل الحر، وتنفيذ تدابير الإستجابة للطوارئ للتخفيف من الآثار على سوق العمل، وتمكين المجالس المحلية للتشغيل والتدريب لتطوير مفاهيم سوق العمل.بدورها، تحدثت آنا هينزجراد نائب مسؤولة التعاون الألماني في الممثلية الألمانية في فلسطين عن أهمية البرنامج في دعم قطاع العمل الفلسطيني، حيث حقق البرنامج العديد من الإنجازات، أبرزها موائمة فرص العمل حيث تم تمكين أكثر من 5,500 باحث/ة عن عمل وريادي/ة من الوصول إلى خدمات تشغيلية في فلسطين، وإطلاق مبادرة " أعمال ابتكاريه من المنزل " من خلال تقديم أفكار بناءة متعلقة بالأزمة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا لتقديم المواد واللوازم لـ 20 مستفيد، وإنشاء المرصد في محافظتي نابلس والخليل ما بين وزارة العمل والوكالة الألمانية GIZ والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتنفيذ 9 برامج لتنمية القدرات في الحاضنات والمسرعات فيما يتعلق بإدارة الحاضنة ومشاركة القطاع الخاص والتواصل، وكذلك دعم 1045 من النساء المتعطلات بالخدمات والتوجيه لتعزيز التنسيق في سوق العمل لمعالجة آثار كورونا ضمن مشروع palm .من جانبها، تحدثت هايك كنوب مديرة برنامج الوصول إلى سوق العمل في الـ GIZ عن أهمية برنامج PALM1 الذي تم تنفيذه من عام 2019 حتى نهاية عام 2022 من خلال الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل بالتعاون مع صندوق التشغيل واتحاد الغرف التجارية وشركاء دوليين ووطنيين آخرين بتمويل من الـ GIZ، وكذلك أهمية توقيع اتفاقية التنفيذ للمرحلة الثانية من البرنامج 2PALM مع وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للتشغيل من أجل الاستمرار في دعم سوق العمل الفلسطيني، وتعزيز ودعم قطاع العمل الخاص الفلسطيني، وانعكاس ذلك على رفع نسبة القوى العاملة في السوق الفلسطيني وتخفيض معدلات البطالة المرتفعة.