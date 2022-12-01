السلطات الأردنية تحبط تهريب مخدرات من سوريا

رام الله - دنيا الوطنأحبطت قوات حرس الحدود التابعة للجيش الأردني، الأربعاء، عملية تهريب مخدرات من الأراضي السورية وصادرت كميات من المخدرات.ونقلت قناة (سكاي نيوز عربية) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر الأربعاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".وأضاف أن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".وأوضح المصدر أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 196 كف حشيش و610 ألف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة للتعامل معها".