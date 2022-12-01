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للمرة الثامنة.. برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

للمرة الثامنة.. برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد
البرلمان اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
أقرّ البرلمان اللبناني، يوم الخميس، بفشله للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ شغور المنصب منذ مطلع نوفمبر، من جراء انقسامات سياسية وانهيار اقتصادي.

وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري عقد جلسة تاسعة لانتخاب رئيس جديد الخميس المقبل بعد فشل جلسة اليوم.

وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، والموالون في مجلس النواب، النائب ميشال معوّض، وتصفه بأنه مرشح "تحدٍّ"، داعية إلى "التوافق سلفاً" على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه.

وتمثلت أبرز نتائج فرز الأصوات في حصول عصام خليفة على أربعة أصوات، وزياد بارود على صوتين، وأوراق ملغاه: 5، وأوراق بيضاء 52، لبنان الجديد 9، وأسماء أخرى 2، وذلك وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز، وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128، وهو عدد أعضاء البرلمان.

ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه، وفق ما نقله موقع قناة (سكاي نيوز عربية). 

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