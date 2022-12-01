"العربية الفلسطينية": دماء الشهداء تزيد من إصرارنا على مواصلة النضال





وأكدت أن دماء الشهداء تزيد من إصرارنا على مواصلة النضال حتى تحقيق كامل الأهداف التي امنوا بها وقضوا في سبيل تحقيقها.



وأضافت الجبهة في تصريح صحفي، ان جرائم الاحتلال المتواصلة في كافة مدن ومخيمات الوطن تتطلب تعزيز وحدتنا الوطنية ورص الصفوف وشد الهمم لمواجهة عدوان الاحتلال الذي يواصل حربه المفتوحة ضد شعبنا، مهيبة بجماهير شعبنا الى المزيد من الالتحام مع العدو في كافة مناطق التماس واشعال الارض نارا تحت أقدامه، والتأكيد للاحتلال وحلفائه من العالم الأصم والأبكم و الأعمى عن جرائم الاحتلال ان شعبنا لا زال يمتلك من المخزون النضالي الذي يمكنه من انتزاع حقوقه مهما غلت التضحيات.



وتابعت الجبهة: "أننا في الجبهة العربية الفلسطينية ونحن نودع شهداء جنين الباسلة فإننا نطالب الاشقاء العرب واحرار العالم الى التحرك العاجل لإدانة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه المتواصلة، ودعم صمود شعبنا الذي يشكل جندي الإنسانية الأول في مواجهة الصهيونية والامبريالية وقوى الاستعمار الغاشم والظلم.



رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية شهيدي جنين محمد ايمن السعدي ونعيم الزبيدي، الذين استشهدا فجر اليوم برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين.