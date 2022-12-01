مجدلاني: محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال







رام الله - دنيا الوطنقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، على رأس وفد من الجبهة ضم عضو المكتب السياسي اشرف عكه وعضو اللجنة المركزية لؤي الفاخوري وعددا من أعضاء قيادة الجبهة، يوم أمس، واجب العزاء لذوي الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي، ولعموم آل الريماوي.وأعرب مجدلاني عن صادق تعازيه ومواساته القلبية، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما ومحبيهما جميل الصبر والسلوان.وأشار إلى أن بطش الاحتلال وعمليات الإعدام الميداني التي يقوم بها لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع ضد الاحتلال.وأكد أن شهداء شعبنا اقمارا تنير درب الحرية والاستقلال نحو الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.كما أدان مجدلاني جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم في محافظة جنين وادت الى ارتقاء الشهيدين محمد أيمن السعدي، ونعيم جمال الزبيدي.وأضاف أمام التصعيد المستمر لقوات الاحتلال وبأوامر مباشرة من حكومتها والتي تقوم بعمليات الإعدام الميداني فإن محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بهذه الجرائم.وتابع: الاحتلال يتغول بإجراءاته العنصرية عندما يشاهد العالم صامتا أمام هذه الجرائم التي تقابل بإدانات خجولة.وأكد مجدلاني، أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هي كل لا يتجزأ ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.