شاهد: العمل بغزة تتحدث لـ"استديو الوطن" عن واقع العمال ومستجدات الحد الأدنى للأجور

رام الله - دنيا الوطنكشف مدير دائرة شروط العمل في وزارة العمل بغزة، حسين حبوش، اليوم الخميس، تطورات أجور العمال في قطاع غزة ومستجدات الحد الأدنى للأجور في ظل تدنيها وتفاقم مشاكل العمال مع الجهات المُشغلة لهم.وقال حبوش في حديثه لـ "استديو الوطن": إن "السنة الأخيرة كانت أنشط فترة قمنا خلالها بتحركات لوضع حد أدنى للأجور في قطاع غزة، وليس شرطًا أن يكون 1450 شيكلًا، وإنما بما يلائم الوضع في القطاع، ونأمل إقرار قانون بهذا الشأن من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني".وأوضح أن قانون العمل أقر بتشكيل لجنة لتحديد الأجور، وستشارك بها أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وممثلو أصحاب منظمات العمل، وممثلو العمال"، مضيفًا: "قمنا بدراسة الموضوع بعد صدور قرار تحديد حد أدنى للأجور 1450 شيكلًا في السابق، من أجل وضع حد أدنى يتناسب مع واقع قطاع غزة".وأكمل حبوش: "خطوتنا الحالية هي انتظار تشكيل لجنة رسمية من مجلس الوزراء لتحديد الحد الأدنى للأجور"، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لم تُشكل، ووضع حد أدنى للأجر ليس من اختصاص وزارة العمل فقط، بل بمشاركة الأطراف الثلاثة (الحكومة، أرباب العمل، ممثلي العمال).